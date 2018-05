Aus der Erklärung des weltgrössten Ölproduzenten geht allerdings nicht hervor, ob Riad seine Ölproduktion erhöhen wird. Die neuen Sanktionen der USA könnten iranische Öllieferungen von bis zu 1 Million Barrel täglich zum Erliegen bringen. Das entspricht etwa einem Viertel der gesamten Ölproduktion des Landes - eine Lücke, die Saudi-Arabien füllen könnte.

"Das Königreich wird mit grossen Produzenten und Verbrauchern innerhalb und ausserhalb der OPEC zusammenarbeiten, um die Auswirkungen von Versorgungsengpässen zu mildern", berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine Erklärung eines Vertreters des Energieministeriums.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Aussicht, dass die Ölpreise wegen der Sanktionen steigen werden, heruntergespielt und gegenüber Journalisten erklärt, die USA hätten "Gespräche mit zahlreichen Parteien über verschiedene Parteien geführt, die bereit wären, das Ölangebot zu erhöhen, um dies auszugleichen".

Saudis leisten Absichtserklärung

"Die Aussage des saudischen Energieministeriums war eine allgemeine Absichtserklärung. Sie sollte keine Änderung der Politik signalisieren", sagt Yasser Elguindi, ein Stratege bei Energy Aspects in New York. "Saudi-Arabien und seine Partner würden nur reagieren, wenn es zu einer grösseren Angebotsverlagerung käme, und die derzeitige Politik bleibt, die Lagerbestände auf ein ’normaleres’ Niveau zu reduzieren", schrieb er in einer Einschätzung.

Nach der Ankündigung der letzten Sanktionsrunde im Jahr 2011 hatte Saudi-Arabien seine Ölproduktion erhöht. Die Produktion jetzt zu steigern, birgt jedoch ein Risiko für die Vereinbarung der OPEC und ihrer Partner zur Verringerung der Ölförderung. Diese 2016 geschlossene Vereinbarung hat dazu beigetragen, ein globales Überangebot abzubauen und die Preise nach oben zu treiben. Wenn sich Riad bewegt, um jegliche Lücke zu füllen, die das iranische Öl hinterlässt, könnte das insbesondere die Beziehungen zu Moskau stören.

Die offensichtlichsten Optionen für Saudi-Arabien

1. Nichts tun

Die Saudis könnten versuchen, dem politischen Druck der USA und anderer Verbraucherländer mehr Öl zu pumpen, zu widerstehen und den Preis weiter steigen lassen. Saudi-Arabien hatte bereits signalisiert, dass 80 Dollar je Barrel das beste Niveau sein könnte. Das würde dazu beitragen, die von mehreren Jahren mit niedrigen Preisen geleerten Staatskassen wieder aufzufüllen. Aber es erhöht das Risiko der Nachfragereduzierung. Der Vizepräsident von Valero Energy, Gary Simmons, warnte vor zwei Wochen, dass Ölpreise von 80 bis 100 Dollar den Konsum schwächen würden. Es könnte auch Präsident Donald Trump, der zuvor auf Twitter gewettert hatte, die OPEC sei für höhere Ölpreise verantwortlich, nicht genehm sein.

2. Die Lücke füllen

Saudi-Arabien, das knapp 10 Millionen Barrel Öl täglich fördert, hat die Kapazität 12,5 Millionen Barrel zu produzieren. Das Land kann seine Förderung fast sofort auf 10,5 bis 11 Millionen Barrel steigen. Eine Erhöhung der saudischen Produktion würde ihren Verbündeten in den USA zwar erfreuen, würde aber wahrscheinlich die sorgfältig ausgearbeitete Allianz von OPEC- und Nicht-OPEC-Mitgliedern zerreissen, die sich darauf geeinigt haben, die Produktion bis Ende des Jahres einzudämmen. Riad könnte seine Entscheidung rechtfertigen, indem es sich auf seine traditionelle Politik beruft, jede zusätzliche Nachfrage seitens seiner Kunden zu erfüllen - selbst wenn dadurch faktisch die Lücke gefüllt wird, die der Iran hinterlassen hat.

3. Beides machen (aber leise)

Wenn es so aussieht, als ob die Saudis nichts tun, auch wenn sie im Stillen ihre Produktion steigern, könnten sie auf kurze Sicht ihren Verbündeten in den USA zufriedenstellen und Marktanteile vom konkurrierenden Iran übernehmen. Aber das könnten sie nicht lange tun, ohne erwischt zu werden. Und dann haben sie die gleichen Probleme wie in Option 2. Heutzutage überwachen Ölhändler saudische Ölexporte quasi in Echtzeit, indem sie Satelliten-Tracking-Systeme verwenden, um die Anzahl der Öltanker zu zählen, die die Häfen des Königreichs verlassen. Riad könnte jedoch seine strategischen Öllagerstätten in den Niederlanden, Japan und Ägypten nutzen, um den Anstieg der Exporte zumindest für eine Weile zu verbergen, bevor der Markt aufholt.

