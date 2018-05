Iran dementiert Beteiligung an Angriffen auf Israel

Das iranische Aussenministerium hat am Freitag eine iranische Beteiligung an den Raketenangriffen auf israelische Armeeposten tags zuvor auf den Golanhöhen dementiert. Israel benutze "frei-erfundene und grundlose" Unterstellungen, um Angriffe auf syrische Ziele zu rechtfertigen, sagte Aussenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag.