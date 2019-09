Iran gibt Details zur weiteren Abkehr vom Atomabkommen bekannt

Die iranische Atomorganisation (AEOI) will am Samstag die Details zur dritten Stufe der Abkehr vom Wiener Atomabkommen von 2015 bekanntgeben. Nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani vom Freitag soll die AEOI ohne Einschränkung alles in Angriff nehmen, was für den Ausbau der nationalen Atomtechnologie und für die Forschung notwendig ist. Die Details dazu soll der Sprecher der Atomenergieorganisation, Behrus Kamlwandi, am Samstag in einer Pressekonferenz verkünden.