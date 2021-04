Iran: Keine Verhandlungen mit USA bei Atomtreffen in Wien

Der Iran wird laut Aussenministerium bei dem neuen Atomtreffen in Wien keine Verhandlungen mit den USA führen. "Wir werden in Wien weder direkt noch indirekt mit den USA sprechen", sagte Vizeaussenminister Abbas Araghchi am Sonntag. Er wies Medienberichte zurück, wonach es am Dienstag auch indirekte Verhandlungen zwischen den beiden politischen Erzfeinden geben werde.