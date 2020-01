Er wolle eine solche Entwicklung nicht und erwarte sie auch nicht, sagte Trump am Dienstag vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach (Bundesstaat Florida). "Ich will Frieden", betonte Trump. "Und der Iran sollte mehr als jeder andere Frieden wünschen."

Zuvor hatte Trump den Iran verantwortlich gemacht für gewaltsame Proteste von Demonstranten vor der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad und mit Vergeltung gedroht. Auslöser der Ausschreitungen waren US-Luftangriffe auf die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Kataib Hisbollah am Sonntag, bei denen 25 Menschen getötet wurden. Die USA machen die Miliz für einen Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak verantwortlich, bei dem am Freitag ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten sowie zwei irakische Sicherheitskräfte verletzt wurden.

US-Verteidigungsminister Mark Esper kündigte nun die Entsendung von rund 750 weiteren Soldaten in den Nahen Osten an. Außerdem würden zusätzliche Truppen auf ihre Stationierung in den kommenden Tagen vorbereitet. Esper sprach von einer Vorsichtsmaßnahme angesichts einer erhöhten Gefahrenlage. US-Regierungskreisen zufolge könnten nötigenfalls bis zu 4000 weitere Soldaten in die Region entsandt werden. Die bereits genannten 750 Soldaten würden zunächst in Kuwait stationiert. Im Irak befinden sich bereits mehr als 5000 US-Soldaten zur Unterstützung der heimischen Truppen.

(Reuters)