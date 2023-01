Nach einer Kältewelle hat der rohstoffreiche Iran eine akute Gaskrise gemeldet. Die nationale iranische Gasgesellschaft (NIGC) sprach am Freitag von einer "kritischen Lage", wie die Zeitung "Shargh" berichtete. Haushalte wurden zum Energiesparen aufgerufen. Die Zeitung "Etemad" berichtete, der Gasverbrauch sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 30 Prozent gestiegen. Bereits am Donnerstag hatten Behörden in einer Provinz im Nordosten alle Ämter bis Sonntag geschlossen, um Strom und Gas zu sparen.

13.01.2023 09:59