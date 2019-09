Iran plant am Sonntag grosse Militärparade am Persischen Golf

Der Iran plant am Sonntag eine grosse Militärparade am Persischen Golf, an der Einheiten der Armee und der Revolutionsgarden (IRGC) teilnehmen werden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitag berichtete, werden dabei die Luftwaffe und die Marine ihre Kampflugzeuge, Hubschrauber sowie Kriegsschiffe und Schnellboote zur Schau stellen. Anlass ist der 39. Jahrestag des Golfkrieges zwischen dem Iran und dem Irak (1980-1988), der im Iran jedes Jahr am 22. September als "Tag der heiligen Verteidigung" gefeiert wird. Auch in diesem Jahr finden landesweit Militärparaden statt. Die grösste ist in der Hauptstadt Teheran vorgesehen - mit Präsident Hassan Ruhani.