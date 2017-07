Iran plant Gespräche mit den USA über Atomabkommen

Der Iran plant Gespräche mit den USA über das Wiener Atomabkommen von 2015. Das gab Vizeaussenminister Abbas Araghchi am Dienstag bekannt. Aussenminister Mohammed Dschawad Sarif soll am 17. Juli an einem politischen UN-Treffen in New York teilnehmen, wo dann Gespräche über den Atomdeal geplant sind. "Auch mit den Amerikanern, auch bilateral", sagte Araghchi.