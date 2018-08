Iran: Politische Proteste angeblich nun auch im Fussballstadion

Proteste gegen das iranische Regime finden offensichtlich nun auch in Fussballstadien statt: In Online-Netzwerken gab es darüber am Wochenende diverse Berichte und Handy-Videos. Einer der Filme zeigt Hunderte Fans, die während des Spitzenspiels zwischen Esteghlal Teheran und Tractor Sazi Täbris am Freitagabend unter anderem "Tod dem Diktator" rufen. Gemeint ist der oberste Führer, Ajatollah Ali Chamenei, der dem regierenden islamischen Klerus vorsteht.