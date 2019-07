Iran stoppt ausländischen Öltanker im Golf und verhaftet Crew

Der Iran hat einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf gestoppt und die Crew-Mitglieder festgenommen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben am Donnerstag den Tanker mit angeblich einer Million Liter geschmuggeltem Öl in der Nähe der Strasse von Hormus gestoppt und die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim. Weitere Details wollen die Revolutionsgarden in Kürze mitteilen./str/fmb/DP/jha