Die Führung in Teheran sei absolut bereit, die Uran-Anreicherung über die Grenzen des Abkommens hinaus auszuweiten, erklärten Regierungsvertreter am Sonntag. Dies gelte sowohl für die Menge des angereicherten Urans als auch für den Grad der Anreicherung. Zudem werde der Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen alle 60 Tage weiter reduzieren, bis die übrigen Unterzeichner das Land vor den US-Sanktionen schützten. Die Tür zur Diplomatie sei noch nicht geschlossen, sagte Chefunterhändler Abbas Arakchi. Irans Außenminister Jawad Sarif twitterte, die Maßnahmen könnten zurückgenommen werden, wenn die europäischen Unterzeichner - Deutschland, Frankreich und Großbritannien - ihre Verpflichtungen erfüllten.

Die Anreicherung auf mehr als die erlaubten 3,67 Prozent soll unverzüglich beginnen: "In ein paar Stunden werden wir technisch so weit sein, und dann beginnt die Anreicherung auf mehr als 3,67 Prozent", kündigte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde an. "Und morgen früh, wenn die (Internationale Atomenergiebehörde) IAEA eine Probe zieht, werden wir die 3,67 Prozent überschritten haben." Ziel sei eine Anreicherung auf fünf Prozent, um Brennmaterial für das Atomkraftwerk Buschehr zu gewinnen. Vor dem Abkommen hatte der Iran Uran auf 20 Prozent angereichert. Für den Bau einer Atombombe ist eine Anreicherung auf etwa 90 Prozent nötig.

Der französische Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Ankündigung des Iran, die einen Verstoß gegen das Atomabkommen darstelle. Zuvor hatte er erklärt, gemeinsam mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani die Bedingungen klären zu wollen, um den Dialog bis zum 15. Juli wiederaufzunehmen. Die IAEA in Wien erklärte, sie werde überprüfen, ob der Iran seine Ankündigung wahrmache. "Die IAEA-Inspektoren im Iran werden uns melden, sobald sie die angekündigte Entwicklung verifiziert haben", sagte ein Sprecher.

Erdölexporte eingebrochen

Der Iran hatte sich 2015 zur Begrenzung seines Atomprogramms bereiterklärt, im Gegenzug wurden die meisten Sanktionen gegen das Land aufgehoben. Die Führung in Teheran versprach sich davon vor allem wirtschaftliche Vorteile. Der Aufschwung endete jedoch abrupt, als die USA vor gut einem Jahr aus dem Atomabkommen ausstiegen, obwohl der Iran alle Auflagen erfüllte. Im Mai zogen die USA dann die Sanktionsschraube noch stärker an und belegten alle Erdölexporte des Landes mit Strafen.

Die Erdölausfuhren, die für den Iran eine lebenswichtige Einnahmequelle sind, brachen daraufhin ein. Ende Juni exportierte der Iran nach Angaben aus Industriekreisen noch rund 300'000 Barrel Rohöl pro Tag und damit nur noch einen Bruchteil der über 2,5 Millionen Barrel pro Tag, die das Land im April 2018 - im Monat vor dem Ausstieg der USA - ausführte. Als überlebensnotwendig für den Iran gilt der Export von etwa einer Million Barrel am Tag.

Weil diese und andere harte US-Sanktionen auch auf Drittstaaten und deren Unternehmen wirken, halbierte sich der Handel zwischen Deutschland und dem Iran in den ersten beiden Monaten dieses Jahres nach Angaben der Deutsch-Iranischen Handelskammer. Um die US-Sanktionen zu umgehen, richteten Deutschland, Frankreich und Großbritannien zwar eine Art Tauschbörse namens Instex ein. Bisher wurden darüber aber noch keine Transaktionen abgewickelt. Daran werde mit Hochdruck gearbeitet, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin am Freitag. In einer ersten Phase sollen über Instex nur humanitäre Güter in den Iran geliefert werden, später dann auch normale Produkte.

Israel: Ein gefährlicher Schritt

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verurteilte die Pläne des Iran und sprach von einem "sehr, sehr gefährlichen Schritt". Er bekräftigte die Forderung an Frankreich, Großbritannien und Deutschland, Sanktionen gegen den Iran zu verhängen. "Die Anreicherung von Uran hat nur einen Zweck - Atomwaffen zu bauen", sagte der scharfe Gegner Abkommens. Auch der israelische Energieminister Yuval Steinitz warnte, der Iran befinde sich womöglich auf dem Weg zur Atombombe. Die angekündigte Erhöhung der Urananreicherung sei zwar noch moderat, aber sie verstoße gegen das vereinbarte Limit. "Es bedeutet, dass der Iran rote Linien überschreitet, auf die man sich geeinigt hat", sagte Steinitz dem israelischen Sender Ynet.

US-Präsident Donald Trump hatte das Atomabkommen unter anderem deshalb gekündigt, weil es keine Begrenzung des iranischen Raketenprogramms umfasst. Er kündigte maximalen Druck auf die Führung in Teheran an, um sie zu neuen Verhandlungen zu zwingen, und verstärkte das US-Militär in der Golfregion. Die anderen Unterzeichner des Atomabkommens - China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - stehen dagegen zu der Vereinbarung. Durch die auch auf Drittstaaten wirkenden US-Sanktionen sind ihnen jedoch weitgehend die Hände gebunden.

(Reuters)