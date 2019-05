Iran: Trump soll handeln, nicht reden

Der Iran will Donald Trumps Versicherung, er wolle der Islamischen Republik nicht schaden, am konkreten Verhalten des US-Präsidenten messen. Trump solle seine Absicht mit Taten statt mit Worten beweisen, erklärte Aussenminister Mohamed Dschawad Sarif. "Der wirtschaftliche Terrorismus (die Sanktionen) der USA fügt dem iranischen Volk Schmerzen zu und erzeugt Spannungen in der Region", twitterte Sarif am Dienstag. Wenn dies nicht Trumps Absicht sei, dann müsse "er handeln, nicht reden".