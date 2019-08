Irans Präsident begrüsst Vermittlung im Konflikt mit den USA

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte sich beim G7-Gipfel in Biarritz um Bewegung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran bemüht. US-Präsident Donald Trump sah danach eine "sehr gute Chance" für ein Treffen mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani. Auch Ruhani erklärte seine grundsätzliche Bereitschaft, forderte aber, vorher solle Trump die Sanktionen gegen den Iran aufheben. Der iranische Präsident ist Ende September in den USA, wo er an der UN-Vollversammlung in New York teilnehmen wird - und dann auch Trump treffen könnte.

Beobachter in Teheran sind jedoch der Meinung, dass Ruhani in New York kein bilaterales Treffen mit Trump wolle, sondern eins in Anwesenheit der Staats- oder Regierungschefs der Vertragspartner im Wiener Atomabkommen von 2015. Da es bei den Gesprächen hauptsächlich um den Atomdeal gehe, wolle der Iran auch China, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Russland bei solch einem Treffen am Tisch haben, so die Beobachter.

Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt, weil es aus seiner Sicht nicht weit genug geht. Er vertritt seither den Kurs, den Iran mit politischem und wirtschaftlichem Druck zu einem Kurswechsel der als aggressiv erachteten Aussenpolitik zu zwingen./str/fmb/DP/nas

(AWP)