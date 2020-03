Irans Präsident: Keine Ausgangssperre im Land wegen der Corona-Krise

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat Spekulationen über eine Ausgangssperre im Land wegen der Corona-Krise zurückgewiesen. "Es wird im Iran keine Quarantäne geben, weder heute noch während der Neujahrsferien (20. März bis 2. April)", sagte er am Sonntag im iranischen Staatsfernsehen. Falls eine Quarantäne notwendig werden sollte, werde dies vom Krisenstab in Teheran und nicht ausserhalb der Regierung entschieden, so der Präsident.