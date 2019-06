Irans Präsident macht USA für Spannungen in Nahost verantwortlich

Irans Präsident Hassan Ruhani hat den USA vorgeworfen, die Lage im Nahen Osten zu destabilisieren. "Der amerikanische Unilateralismus und die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder sind eine Bedrohung für die Region und die Welt", sagte Ruhani am Freitag bei einem Treffen der Shanghaier Kooperationsorganisation in Kirgistan. "Die US-Regierung hat in den vergangenen zwei Jahren ihren politischen, finanziellen und militärischen Einfluss ausgenutzt, um alle internationalen Vorschriften zu brechen und sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen."