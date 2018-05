Irans Vizepräsident: Hardliner planen über Atomabkommen Sturz Ruhanis

Viele Iraner äussern in sozialen Medien die Meinung, dass die Hardliner sich am meisten über einen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen freuen würden. Sie glauben, dass US-Präsident Donald Trump verwirklichen werde, was sie in den letzten Jahren selbst nicht erreicht hatten. Die Hardliner und der Klerus haben seit 2013 alle Wahlen gegen Ruhanis Reformer verloren.

Die Hardliner waren von Anfang an gegen das Wiener Abkommen von 2015, das im Land Hoffnungen auf eine bessere Zukunft ausgelöst hatte und ein Hauptgrund für ihre Wahlschlappen wurde. Seit Trumps Drohungen mit einem Ausstieg aus dem Abkommen hoffen die Hardliner nun auf den richtigen Zeitpunkt, um Ruhani und die Reformer zu stürzen. In einigen Kreisen ist sogar von einer Militärregierung die Rede. Die solle dann unbegrenzt das Atomprogramm wieder aufnehmen und - anders als die Reformer - gegenüber dem Westen eine kompromisslose Politik führen./str/fmb/DP/jha

(AWP)