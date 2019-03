Irischer Regierungschef warnt London vor Brexit-Verzögerungstaktik

"Ich höre Spekulationen, dass die Abstimmungen abgesagt werden könnten zugunsten eines neuen Votums mit dem Ergebnis, dass das Unterhaus der EU sagt, was es will", sagte Varadkar in Dublin am Montag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. "Es ist viel zu spät für Grossbritannien, um uns zu sagen, was sie wollen", fuhr Varadkar fort. Das Austrittsabkommen sei bereits ein Kompromiss.

Angesichts einer drohenden Niederlage wachsen die Spekulationen, May könnte am Dienstag nicht über das vorliegende Abkommen, sondern über eine Wunsch-Version abstimmen lassen. Sollte sie dafür eine Mehrheit bekommen, wäre sie von der Verpflichtung entbunden, die beiden weiteren Abstimmungen abzuhalten, so die Mutmassungen. Einzelne Abgeordnete aus ihrer Partei drohten May jedoch für diesen Fall bereits mit einer Revolte.

Ein britischer Regierungssprecher widersprach vor Journalisten den Berichten über eine Absage der Abstimmung am Dienstag. Er warnte auch vor Spekulationen darüber, May könnte stattdessen über ein Wunsch-Abkommen abstimmen lassen. Was genau den Abgeordneten vorgelegt werden soll, liess er jedoch offen./cmy/DP/edh

(AWP)