Irland kämpft weiter für unbefristete Backstop-Garantie beim Brexit

Die EU will im Austrittsvertrag mit Grossbritannien eine Garantie, dass es zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland nach dem für Ende März geplanten Brexit auf Dauer keine Grenzkontrollen und Schlagbäume gibt.

Coveney sagte, Czaputowicz' Äusserungen gäben nicht die Auffassung der EU wider. "Ich habe sehr deutlich gemacht, dass eine Befristung der Rückversicherung, also des Backstops, letztlich bedeutet, dass es gar kein Backstop mehr ist." Er verstehe aber die polnische Sorge, eine Lösung zu finden und einen ungeregelten britischen EU-Austritt zu vermeiden.

Der zwischen der britischen Regierung und der EU ausgehandelte Brexit-Vertrag war vorige Woche unter anderem wegen des Backstops im britischen Unterhaus gescheitert. An diesem Montagnachmittag will die britische Regierungschefin Theresa May sagen, wie es weiter gehen soll.

Der britische Aussenminister Jeremy Hunt wollte sich in Brüssel nicht dazu äussern, wie der Plan B aussehen soll. Hunt bekräftigte aber, dass die britische Regierung unverbrüchlich zum Friedensprozess in Irland stehe. Beobachter befürchten, dass eine feste Grenze zwischen Irland und Nordirland den Friedensprozess stoppen und neue Gewalt anfachen könnte./vsr/DP/mis

(AWP)