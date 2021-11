Irland mit neuer Warnung an Grossbritannien im Nordirland-Streit

Irlands Aussenminister Simon Coveney hat Grossbritannien vor einem einseitigen Vorgehen im Streit um die Lage an der Grenze zu Nordirland gewarnt. Es erscheine zunehmend so, dass die britische Regierung nach der Weltklimakonferenz in Glasgow den Artikel 16 des sogenannten Nordirland-Protokolls wie angedroht auslösen wolle, sagte Coveney am Sonntag im Radiosender RTE. Sollte sich London dazu entscheiden und somit Teile des Protokolls ausser Kraft setzen, könnte die EU dasselbe mit dem Brexit-Handelsabkommen machen, warnte er.