Irland nimmt Milliarden für Corona-Schäden und Brexit in die Hand

Zur wirtschaftlichen Bewältigung der Corona-Pandemie und des Brexits nimmt Irland für das kommende Jahr den grössten Haushalt seiner Geschichte auf. 17,5 Milliarden Euro sollen in Massnahmen fliessen, mit denen die Folgen von Covid-19 und des Brexits abgemildert werden sollen, wie der irische Finanzminister Paschal Donohoe am Dienstag in Dublin erklärte. Der Haushalt für 2021 sei "der grösste in der Geschichte des Staates", sagte Donohoe.