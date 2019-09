Irland plant bei No-Deal-Brexit Kontrollen 'in der Nähe der Grenze'

Irland plant bei einem ungeregelten Brexit Kontrollen "in der Nähe der Grenze" zum britischen Nordirland. Dies sagte Ministerpräsident Leo Varadkar am Donnerstagabend in einer Rede in Dublin. Die Überprüfung von Waren und lebenden Tieren sollten zwar so weit wie möglich in Häfen, Flughäfen und bei den Unternehmen erledigt werden. "Aber einige müssen womöglich in der Nähe der Grenze stattfinden", sagte der Regierungschef. Die Details würden derzeit mit der EU-Kommission ausgearbeitet.