Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich eines Bombenanschlags bezichtigt, bei dem am Samstag in einem Kulturzentrum im Norden Afghanistans mindestens drei Menschen getötet wurden. Das IS-Sprachrohr Amak erklärte am Sonntag, dass die Explosion in einem Kulturzentrum in Masar-i-Scharif durch einen versteckten Sprengsatz ausgelöst worden sei.

12.03.2023 17:00