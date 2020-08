Israel beschiesst nach Ballon-Angriffen Militärposten im Gazastreifen

Nach erneuten Angriffen mit Brand-Ballons aus dem Gazastreifen haben israelische Panzer Militärposten der islamistischen Hamas in dem palästinensischen Küstenstreifen beschossen. Das teilte Israels Militär am frühen Sonntagmorgen bei Twitter mit. Über den Tag hinweg seien explosive Ballons aus dem Gazastreifen in Richtung Israel geschickt worden und hätten im Süden des Landes mehrere Brände ausgelöst, sagte die Armee zur Begründung. Berichte über mögliche Opfer gab es zunächst nicht.