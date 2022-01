Israel will wieder Reisen in fast alle Länder erlauben

Israel will seinen Staatsbürgern trotz des weltweiten Omikron-Ausbruchs wieder Reisen in fast alle Länder erlauben. Auch die USA, Grossbritannien und die Schweiz sollten wieder von der Liste der "roten" Länder genommen werden, hiess es am Donnerstag in einer Empfehlung des Gesundheitsministeriums. Die Regelung müsse noch von Regierung und Parlament gebilligt werden. Sie solle aber schon in der Nacht in Kraft treten.