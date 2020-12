Israelisches Konsortium steigt bei griechischem Rüstungsbauer ein

Ein israelisches Konsortium der Unternehmen SK Group Ltd und Plasan Sasa hat die Mehrheit an dem griechischen Hersteller von Militärfahrzeugen Elvo übernommen. Dies teilte am Dienstag das griechische Finanzministerium mit. "Wir arbeiten mit Entschlossenheit an der Neugestaltung der griechischen Rüstungsindustrie", sagte Finanzminister Christos Staikouras im Staatsfernsehen (ERT).