"Die Position der Regierung ist eindeutig und einhellig. Ein Euro-Austritt kommt nicht in Frage", sagte der Wirtschaftsprofessor der Zeitung "Corriere della Sera" (Sonntag). "Die Regierung ist entschlossen, auf alle Fälle zu verhindern, dass am Markt Bedingungen entstehen, die zu einem Austritt führen würden." Als Wirtschaftsminister sei es seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass Italiens Zugehörigkeit im Euro nicht in Frage gestellt wird.

Während der chaotischen Regierungsverhandlungen zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega waren immer wieder Sorgen aufgekommen, die Koalition könnte einen Austritt aus dem Euro in Erwägung ziehen. In einem durchgestochenen Entwurf des Regierungsvertrags war von Szenarien zum Euro-Ausstieg die Rede, diese tauchen in der finalen Version nicht mehr auf. Ausserdem wollten die Parteien zunächst den Euro- und Deutschlandkritiker Paolo Savona zum Finanzminister machen.

Paris und Berlin kommen sich näher

Tria versicherte, den Abbau der immensen Staatsschulden und die Eindämmung des Defizits vorantreiben zu wollen. Die neue Regierung hält allerdings nichts vom Sparen, sondern will dies über die Ankurbelung des Wirtschaftswachtsums erreichen. "Wir haben ein Programm, das auf Strukturreformen basiert", die wiederum bessere Konditionen für Investitionen und Beschäftigung schaffen sollen, sagte Tria.

Deutschland und Frankreich sind der Regierung in Paris zufolge bei ihren Bemühungen um eine Reform der Euro-Zone vorangekommen. "Es waren lange, aber fruchtbare 13 Stunden der Verhandlungen", sagte am Sonntag ein französischer Regierungsmitarbeiter nach dem Treffen von Finanzminister Bruno Le Maire mit seinem deutschen Amtskollegen Olaf Scholz in Paris. "Wir haben alle offenen Fragen besprochen und wesentliche Fortschritte erzielt, indem wir uns während der Nacht ausgetauscht und Vorträge gehalten haben. Wir haben noch etwas zu tun, bevor wir uns auf einen Plan einigen können."

Die Minister wollen sich demnach in der neuen Woche weiter beratschlagen, etwa per Videokonferenz. "Wir treffen uns wieder, weil es sich lohnt, da wir viele Fortschritte erzielt haben und entschlossen sind, in den nächsten Tagen einen Kompromiss zu finden", sagte der Regierungsbeamte.

Le Maire hatte am Freitag in Berlin an die Deutschen appelliert, mit seinem Land für rasche Reformen in der EU und der Euro-Zone zu sorgen. Angesichts des US-Handelsstreits und anderer Herausforderungen müsse Europa stärker werden, um nicht zwischen den USA und China zerrieben zu werden. Le Maire plädierte für ein neues Finanzierungsinstrument für Euro-Länder bei Krisen und für ein eigenes Euro-Zonen-Budget. Deutschland ermahnt er zu mehr Solidarität mit den schwächeren Euro-Ländern.

(AWP)