Italien auf dem Weg zu einer 'Regierung der Umkehr'?

(Ausführliche Fassung) - Nach dem Aus der Populistenallianz in Italien haben sich die Sozialdemokraten (PD) für Verhandlungen über eine alternative Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung geöffnet. Die Koalition aus Sternen und rechter Lega von Innenminister Matteo Salvini war endgültig zerbrochen, nachdem Regierungschef Giuseppe Conte am Dienstag seinen Rücktritt eingereicht hatte. Bei Staatspräsident Sergio Mattarella begannen am Mittwoch die Beratungen darüber, ob eine neue Regierung gebildet werden könnte.