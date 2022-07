"Die Regierung kann ohne die 5-Sterne-Bewegung nicht existieren", sagte Draghi am Donnerstag. Die Partei zählt zu den starken Kräften in der Sechs-Parteien-Koalition. Die Bewegung unter Führung von Giuseppe Conte hatte zuletzt wiederholt Zweifel an Bündnis geäussert. Aussenminister Luigi Di Maio trat vergangene Woche aus der 5-Sterne-Partei aus. Sein Ziel ist die Bildung einer parlamentarischen Gruppierung, die die Regierung unterstützen soll.

Draghi - der als unabhängiger Politiker seit Februar 2021 die Koalition führt - verliess den Nato-Gipfel in Madrid am Donnerstag frühzeitig. Der ehemalige EZB-Chef bestritt jedoch, dass die abrupte Rückkehr auf die Unruhen in der Koalition zurückzuführen sei. Anfang 2023 wählt Italien eine neue Regierung.

(Reuters)