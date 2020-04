In Italien klettert die Zahl der Corona-Fälle auf über 150 000

Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten ist in Italien auf mehr als 150 000 Menschen geklettert. Ausserdem meldete der Zivilschutz in Rom am Samstag mit 619 Toten innerhalb von 24 Stunden eine wieder leicht gestiegene Zahl von Opfern. Insgesamt registrierten die Behörden seit dem Beginn der Corona-Welle im Februar bis jetzt 19 468 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit. 152 271 Menschen wurden in Italien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Rund 32 500 Menschen sind wieder genesen.