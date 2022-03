Italien offen für neuen schuldenfinanzierten EU-Fonds

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat sich offen für den französischen Vorschlag eines schuldenfinanzierten EU-Fonds gezeigt, um die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine zu stemmen. "Italien und Frankreich sind auch auf dieser Front vollständig auf einer Linie", sagte Draghi am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Versailles bei Paris. Man werde bei dem Treffen darüber sprechen.