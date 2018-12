Italien: Spekulationen über Rücktritt von Finanzminister Tria

In Italien nehmen die Spekulationen über einen Rücktritt von Finanzminister Giovanni Tria zu. Hauptgrund ist ein Artikel der Tageszeitung "Il Giornale" vom Freitag, die eine Kurzmitteilung Trias an seinen Freund Renato Brunetta von der Mitte-Rechts-Partei Forza Italia zitiert. Auch andere Zeitungen berichten über die Möglichkeit eines Rücktritts des an der Börse angesehenen Finanzministers.