Die Finanzmärkte haben in den vergangenen Wochen viele Turbulenzen erlebt. Mit dem nächsten Wochenende könnte eine weitere dazukommen: Am Sonntag, dem 4. März, wählt Italien ein neues Parlament. Zudem soll am Wochenende bekannt werden, ob in Deutschland die SPD-Mitglieder für oder gegen die so genannte Grosse Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel gestimmt haben.

Wie ist die Ausgangslage?

Über diese Wahlen in Italien wird seit Monaten berichtet und spekuliert. Schillernde Figuren tragen dazu bei, dass der Urnengang Medien und Öffentlichkeit in ganz Europa in den Bann zieht: Die Mitte-Rechts-Koalition um Ex-Premierminister Silvio Berlusconi könnte mit rund 37 Prozent stärkste Kraft werden – Berlusconi selbst ist wegen seinen Steueraffären mit einem Amtsausübungsbann belegt und könnte gar nicht Regierungschef werden.

Die Euro-skeptische Fünf-Sterne-Bewegung, die vom Satiriker Pepe Grillo gegründet wurde, könnte auf etwa 28 Prozent kommen. Die Mitte-Links-Allianz wiederum soll gemäss Umfragen auf 27 Prozent kommen. Da alle drei dieser Blöcke einander nicht sehr grün sind, könnte es zum Patt kommen. Eine Koalition aus Mitte-Rechts und Mitte-Links ist dennoch denkbar.

Umfragewerte der Parteienblöcke in Italien, basierend auf den letzten zehn Umfragen (Grafik: Lombard Odier).

In Deutschland steht ein Koalitionsvertrag zwischen Merkels christdemokratischer Union aus CDU/CSU und der sozialdemokratischen SPD. Zahlreiche SPD-Forderungen sind darin berücksichtigt. Etwa 460'000 Parteimitglieder der SPD stimmen nun darüber ab, ob es zu dieser Grossen Koalition kommen soll. Der Ausgang ist offen, wobei Beobachter zur Ansicht tendieren, dass es zur Zustimmung kommt.

Welche Ergebnisse wünschen sich die Märkte?

Die Finanzmärkte wollen vor allem Stabilität. Was sie fürchten, wäre eine Regierung in Rom, in der die Euroskeptiker den Ton angeben. Neben der Fünf-Sterne-Bewegung hält auch die weit rechts positionierte Lega Nord, die zum Berlusconi-Bündnis gehört, nicht mit Kritik an der Einheitswährung zurück.

Die Privatbank Lombard Odier erwartet aber in einem Marktkommentar keinen entscheidenden Sieg dieser Seite – dafür müsste das Mitte-Rechts-Bündnis mindestens 40 Prozent der Stimmen erlangen. Damit gerechnet wird indessen, dass Berlusconi grossen Einfluss auf die Regierungsbildung erlangt – er selber ist aber kein Euro-Gegner.

Auch für Deutschland erhoffen sich die Märkte eine Zustimmung zu Merkels Koalitionsregierung. Doch auch ein Scheitern dieses Bündnisses wäre wirtschaftlich verkraftbar, sagt Christian Gattiker, Chef Research bei Julius Bär: "Die deutsche Wirtschaft ist auf Autopilot und würde eine noch längere Regierungsbildung aushalten."

Könnte es dennoch zu Überraschungen kommen?

Weder das Brexit-Votum der Briten im Juni 2016 noch die Präsidentenwahl von Donald Trump in den USA im November desselben Jahres waren von den Märkten vorher als realistisch betrachtet worden. Da Italien ein neues Wahlsystem anwendet, könnte das Resultat von den Umfragen abweichen.

In Deutschland haben die Juso in Auflehnung gegen die SPD-Parteiführung eine Kampagne gegen die Grosse Koalition lanciert. Diese kann überraschenderweise zum Erfolg führen, denn viele SPDler sind der Meinung, eine zu grosse Nähe zu Merkels CDU schade der Sozialdemokratie. Die Partei liegt in Umfragen derzeit bei rund 17 Prozent, ein historisches Tief. 2002 hatte sie bei den Bundestagswahlen 38,5 Prozent erreicht.

Welche Szenarien bestehen für die Börse?

Sollten die Ergebnisse der beiden Urnengänge die Märkte beunruhigen, kämen vor allem Finanzwerte unter Druck. Im Schweizer Aktienmarkt reagieren traditionell die Grossbanken UBS und Credit Suisse stärker auf solche Ereignisse, in zweiter Linie wegen Konjunkturunsicherheiten Zykliker wie ABB, Adecco, LafargeHolcim oder Geberit. Von den SMI-Unternehmen hat Swisscom mit dem Mobilfunkanbieter Fastweb ein grösseres Geschäft in Italien.

Der Obligationenmarkt wäre ebenfalls betroffen. Unsicherheit in Italien könnte auch die Zinsen in Europa wieder unter Druck bringen, nachdem diese in letzter Zeit gestiegen sind: "Aber selbst wenn es dazu kommt, würde es sich eher um eine schlechte Stimmung handeln, die ein paar Tage anhält", sagt Christian Gattiker. Der Asset Manager T. Rowe Price wittert bei italienischen Staatsanleihen gar eine Kaufgelegenheit.

Beeinflusst der Wahlsonntag den Franken?

Der Franken ist im Zuge der jüngsten Finanzmarkturbulenzen wieder mehr zur gefragten Währung geworden und fiel zum Euro in den vergangenen Tagen mehrfach unter die Marke von 1,15. Sollten die Abstimmungen in den Euro-Volkswirtschaften Italien und Deutschland für Unruhe sorgen, würde dies die Einheitswährung insgesamt schwächen.

Thomas Flury, Devisenspezialist bei der UBS, erwartet mit den italienischen Wahlen aber eher eine Beruhigung: "Klarheit gibt es politisch in Italien nie; Aber nach den Wahlen weiss man besser, was für eine Regierung das Land haben wird." Der Euro-Franken-Kurs könnte Flury zufolge schon nächste Woche wieder gegen ein Wechselverhältnis von 1,165 tendieren. Seine Drei-Monats-Prognose liegt weiterhin bei 1,19.

Drohen langfristige Verwerfungen?

Grundsätzlich stehen die Zeichen in beiden Ländern eher auf Stabilität. Probleme ergeben sich aber so oder so am Horizont. In Italien bleiben unabhängig vom Wahlergebnis viele Probleme ungelöst. Der jüngste Wirtschaftsaufschwung ist zyklisch und nicht strukturell.

Hohe Staatsverschuldung vor dem Hintergrund von schleppenden Reformen verschärfen die Lage weiterhin. Eine Koalitionsregierung könnte zu zersplittert sein, um Reformen anzugehen, und stattdessen die Ausgaben erhöhen: "Es besteht die Gefahr, dass eine neue Regierung die Fiskalpolitik zwar lockert, jedoch wenig Reformbereitschaft zeigt", heisst es in einem Kommentar von T. Rowe Price.

Wirtschaftsliberale Kreise in Deutschland wiederum kritisieren, dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD nicht besonders wirtschaftsfreundlich sei. Einigen Beobachtern ist auch ins Auge gesprungen, dass die geplante Regierung das Thema Digitalisierung nur untergeordnet behandelt.