Italien verstärkt Kooperation mit China - Dialog über Menschenrechte

Italiens Staatspräsident verspricht sich von der umstrittenen Annäherung an China auch einen Dialog über Menschenrechte. Über "solche relevanten Themen" müsse weiter diskutiert werden, sagte Sergio Mattarella am Freitag in Rom zum Auftakt des Besuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Italien. Von der Unterstützung für das chinesische Mega-Infrastrukturprojekt "Neue Seidenstrasse" erhoffe sich Italien eine stärkere Kooperation auf allen Ebenen.