Italien will Ita-Verkauf im Juni abschliessen - Angebote bis 23. Mai

Neben Lufthansa/MSC sind der Fonds Certares zusammen mit der US-Airline Delta und Air France-KLM sowie der am Billigflieger Wizz Air beteiligte Investor Indigo Partners im Rennen um die Übernahme von Ita. Der italienische Staat, der Alitalia im März 2020 übernommen hatte und bislang noch Eigner des Nachfolgers Ita ist, werde auch nach dem Verkauf eine Minderheitsbeteiligung halten.

Eine Voraussetzung für den Zuschlag sei nach Angaben des Ministers, dass künftig mindestens 51 Prozent der Anteile an Ita von einer europäischen Firma gehalten werden. Darüber hinaus werde den Ausschlag geben, welches Angebot vom finanziellen und rechtlichen Aspekt her das Beste ist, aber auch welches die besten Aussichten für die Zukunft von Ita als internationale Fluggesellschaft und für die Angestellten bringt. "Wir werden uns für das Angebot entscheiden, welches zusammengenommen am besten ist", sagte Franco.

Nachdem Lufthansa und MSC schon im Januar ihr Interesse verkündet hatten, dauerte es bis in die vorige Woche, bis Ita in der vorigen Woche seine Bücher öffnete für die drei Interessenten. Ita war am 15. Oktober 2021 als Alitalia-Nachfolger an den Start gegangen, zunächst aber mit einer deutlich kleiner Flotte und weniger Personal./msw/DP/zb

(AWP)