Italien will mit Budget-Entwurf umfassende Reformen einleiten

Die neue populistische Regierung in Rom will mit dem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr umfassende Reformen einleiten. "Was die Steuerreform und das Bürgereinkommen angeht, müssen wir wirklich loslegen und einen Zeitplan abstecken, der die Massnahmen, die 2019 umzusetzen sind, und die Fortschritte, die in den kommenden Jahren erzielt werden sollen, klar aufzeigt", sagte Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria dem Wirtschaftsblatt "Il Sole 24 Ore" (Mittwoch). Die Vorhaben der Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega seien mit EU-Vorgaben vereinbar. Ziel sei, die Staatsverschuldung zu reduzieren.