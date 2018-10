Italien will nach EU-Kritik Haushaltsziele etwas anpassen

Italiens Regierung will nach Kritik aus Brüssel ihre jüngste Haushaltsplanung etwas korrigieren. Man strebe an, das Haushaltsdefizit nach dem Jahr 2019 zu reduzieren, sagte Finanzminister Giovanni Tria am Mittwoch in Rom. Kommendes Jahr benötige man aber wie bereits geplant zunächst ein höheres Defizit.