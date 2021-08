Italiens Regierung sucht nach den verheerenden Waldbränden in Italien Wege, um die Regionen zukünftig besser auf Naturkatastrophen vorzubereiten. "Natürlich müssen diese Hilfen gefunden werden, wir können die Gegenden nicht einfach so verkommen lassen", sagte Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli am Rande seines Besuchs in den von Bränden betroffenen Gebieten im Westen Sardiniens am Dienstag. Sein Ministerium arbeite mit dem Finanzministerium und dem für wirtschaftliche Entwicklung daran, die passenden Mittel zu finden. Wichtig sei jedoch, diese Hilfen so zu investieren, dass die Gegenden gegen Brände oder Überschwemmungen widerstandsfähiger werden.