Die älteste Bank der Welt und die aktuelle Nummer fünf in Italien habe zuvor einem Umbau ihres Geschäftsmodells zugestimmt, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit.

Demnach konzentriert sie sich auf kleine und mittelständische Unternehmen sowie auf Privatkunden. Ausserdem transferiere die Bank 26,1 Milliarden Euro an faulen Krediten in ein privat finanziertes Finanzvehikel. Die obere Führungsebene solle zudem maximal das Zehnfache des durchschnittlichen Einkommens der Beschäftigten verdienen.

(AWP)