Italienische Regierung will bis April Alitalia-Verkauf abschliessen

"Wir verkaufen kein Gebäude, sondern ein vitales Unternehmen", sagte Alitalia-Sonderverwalter Luigi Gubitosi in einem Interview mit dem italienischen Radiosender "Radio Capital" am Dienstag.

"Das Interesse an Alitalia ist gross, bestimmt stärker als vor einiger Zeit. Unsere Aufgabe ist, den bestmöglichen Interessenten für die Alitalia zu finden", sagte Gubitosi, nachdem er Interessenten getroffen hat.

Der Umsatz von Alitalia wachse im ersten Quartal. "Die Lage hat sich gebessert, die Verluste haben sich verringert. Doch es läuft immer noch nicht gut, weil die Airline noch Verluste schreibt", sagte Gubitosi.

Im vergangenen Jahr habe Alitalia nach drei Jahren wieder einen Umsatzwachstum von etwa einem Prozent gemeldet. Im ersten Quartal rechnet Gubitosi mit einem Umsatzplus von rund drei Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal 2017.

Alitalia steckt seit Jahren in der Krise und hatte voriges Frühjahr Insolvenz angemeldet. Derzeit fliegt sie mit einem Überbrückungskredit der italienischen Regierung.

An Teilen der einstigen Staatsairline haben Lufthansa und der Billigflieger Easyjet Interesse angemeldet. Medien berichten, dass zudem der Investitionsfonds Cerberus sowie Air France KLM ein Auge auf die Airline geworfen haben.

Zuletzt hatte sich die Regierung in Rom unzufrieden mit dem Angebot der Lufthansa gezeigt und mehrfach betont, dass die Fluggesellschaft verkauft, nicht verscherbelt werden solle. Lufthansa ist nur an einer "neuen Alitalia", also an einer bereits umstrukturierten Gesellschaft interessiert.

(AWP)