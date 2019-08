Italienische Staatsanleihen profitieren von schneller Regierungsbildung

Italiens Staatspapiere stemmten sich am Donnerstag gegen die allgemein schwache Stimmung am Markt für europäische Staatsanleihen. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte den bisherigen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte am Vormittag mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Damit ist der Weg für eine Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) in Italien frei.

Deutliche Kursgewinne gab es am Vormittag auch an der Börse in Mailand. Der Mailänder FTSE-MIB-Index gewann 1,5 Prozent. Am Devisenmarkt zeigte der politische Durchbruch in Italien hingegen keine nennenswerten Auswirkungen und der Kurs des Euro hielt sich kaum verändert bei 1,1080 US-Dollar./jkr/jsl/jha/

(AWP)