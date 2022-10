Meloni übernahm am Sonntag mit ihrer rechten Regierung die Amtsgeschäfte in Rom. Macron reiste wegen seiner Audienz am Montag bei Papst Franziskus im Vatikan in die italienische Hauptstadt. Am Sonntagabend war er ausserdem bei einer Veranstaltung der katholischen Gläubigenvereinigung Sant'Egidio in der "Ewigen Stadt". In den Medien wurde im Vorfeld schon mit einem informellen Treffen Melonis und Macrons gerechnet. Unter Melonis Vorgänger Mario Draghi unterzeichneten Frankreich und Italien Ende 2021 einen Vertrag, der die Zusammenarbeit der beiden Länder stärken sollte./jon/DP/mis