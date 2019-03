Ein möglicher Brexit-Aufschub muss nach Ansicht von Italiens Regierungschef Giuseppe Conte kurz sein. Sollte die Regierung von Theresa May eine Verschiebung des Austritts von Grossbritannien aus der EU stellen, werde er sich dafür aussprechen, "dass es ein kurzer Aufschub sein sollte", sagte Conte am Mittwoch vor der Abgeordnetenkammer in Rom. Einen grösseren Zeitrahmen zuzugestehen, würde bedeuten, "Probleme aufzuschieben", die sich vor Ablauf einer neuen Frist wieder zeigen könnten.