Italiens Regierungschef Conte bereit zu konstruktivem Dialog mit EU

Conte, der am Samstag EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker in Brüssel trifft, zeigte sich zuversichtlich, dass sich der Dialog mit der EU "fruchtbar" erweisen werde.

"Man wirft uns Rebellion, Ungehorsam gegen Brüssel vor. Das stimmt nicht. Mit unserem Budgetplan wollen wir zu Italiens Wirtschaftswachstum beitragen. Sobald dies auch Brüssel einsehen wird, werden auch die Risikoaufschläge sinken. Wir müssen alle für ein besseres Klima arbeiten", sagte Conte.

Der parteilose Premier berichtete am Donnerstagnachmittag dem Parlament in Rom über seine Strategie, nachdem Brüssel in seinem am Mittwoch veröffentlichten Bericht den Etatplan aus Rom endgültig abgelehnt hat. Conte wird sich der scharfen Kritik der Opposition stellen müssen, die der Regierung vorwirft, Italien in den Abgrund zu führen.

Der Streit zwischen Rom und Brüssel war am Mittwoch eskaliert. Die EU-Kommission lehnte auch den nachgebesserten Budgetentwurf aus Rom für 2019 wegen ernster Verstösse gegen EU-Regeln ab. Auf Basis des eingereichten Haushalts sei die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen das Land garantiert, sagte Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis in Brüssel. Für Italien steht damit eine Strafe von bis zu 3,4 Milliarden Euro im Raum.

(AWP)