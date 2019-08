Italiens Sozialdemokraten öffnen sich für Regierung mit Fünf Sternen

In der italienischen Regierungskrise haben sich die Sozialdemokraten (PD) für Verhandlungen über eine mögliche neue Regierung mit der Fünf-Sterne-Bewegung geöffnet. Die Partei sei bereit, zu prüfen, ob es Voraussetzungen für eine "Regierung der Umkehr" gebe, sagte PD-Chef Nicola Zingaretti am Mittwoch nach einer Sitzung des Parteivorstands vor Journalisten. Das werde man den Staatspräsidenten Sergio Mattarella in den anstehenden Konsultationen wissen lassen.