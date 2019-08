Italiens Sozialdemokraten: Regierung 'nicht um jeden Preis'

Die Sozialdemokraten (PD) in Italien haben sich in der Regierungskrise gegen eine Allianz "um jeden Preis" mit der Fünf-Sterne-Bewegung ausgesprochen. "Was wir brauchen, ist eine Regierung der Umkehr als Alternative zur Rechten, mit einem neuen Programm", sagte PD-Chef Nicola Zingaretti am Donnerstag nach den Beratungen bei Staatspräsident Sergio Mattarella. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt seien, dann sei eine Neuwahl notwendig.