Italiens Staatspräsident optimistisch in 2022

Trotz Corona und heftig steigender Infektionszahlen in Italien hat Staatspräsident Sergio Mattarella in der letzten Silvesteransprache seiner Amtszeit Optimismus versprüht. "Wenn ich den Weg ansehe, den wir gemeinsam in diesen sieben Jahren bewältigt haben, bin ich voll Zuversicht", sagte der Politiker, der nach einer Amtszeit an der Spitze des Staates wie in Italien üblich aufhört.