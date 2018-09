IWF-Chefin Lagarde: Handelskonflikt ist grosses Risiko

Die Ausweitung des von den USA ausgelösten Handelskonfliktes in aller Welt sieht die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) als grösstes weltwirtschaftliches Risiko der Gegenwart. Dies könnte ungünstige Effekte unter anderem auf Preise, Investitionsverhalten und Wachstum haben, sagte Lagarde am Mittwoch in Washington.