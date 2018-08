IWF-Chefvolkswirt verlangt von Berlin höhere Staatsausgaben

Der Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds (IWF), Maurice Obstfeld, verlangt von der Bundesregierung eine "sinnvolle Erhöhung der Staatsausgaben". Mit Investitionen in Infrastruktur oder Digitalisierung könne die heimische Nachfrage angeschoben werden, schreibt Obstfeld in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung "Die Welt" (Montag). Eine stärkere Binnennachfrage kann dazu beitragen, die umstrittenen deutschen Exportüberschüsse zu reduzieren. Obstfeld kritisierte, man beobachte "in Überschussländern wie Deutschland allenfalls zaghafte Massnahmen, den Überschüssen entgegenzuwirken".