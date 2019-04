IWF diskutiert über Anerkennung Guaidós als Staatschef Venezuelas

Der Internationale Währungsfond (IWF) diskutiert über eine Anerkennung des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaidó. Das sagte IWF-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag (Ortszeit) auf der Frühjahrstagung des IWF in Washington. Man warte darauf, dass die Mitglieder des IWF entscheiden, welches Staatsoberhaupt anerkannt werde. "Während wir miteinander sprechen, befindet sich eine ganze Reihe Mitglieder in einem Prozess", sagte sie. Sobald dieser abgeschlossen sei, werde der IWF agieren.