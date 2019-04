IWF drängt Deutschland abermals zu mehr Investitionen

Der Internationale Währungsfonds hat Deutschland erneut eindringlich aufgefordert, staatliche Investionspielräume besser zu nutzen. "Wir argumentieren, dass eine expansivere Fiskalpolitik in Deutschland willkommen wäre", sagte der Direktor für Fiskalpolitik beim IWF, Vitor Gaspar, am Mittwoch in Washington. Für Deutschland selbst wäre es auf Grund der weiterhin sehr niedrigen Finanzierungskosten vernünftig, öffentliche Ausgaben zu forcieren. "Es gibt viele Möglichkeiten für produktive Investitionen in Infrastruktur und Netzwerke in Deutschland", sagte Gaspar.